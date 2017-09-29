Маленький уфимец был госпитализирован во время отдыха в Турции Фото: Ксения Калинина









Маленький уфимец был госпитализирован во время отдыха в Турции Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Маленький уфимец был госпитализирован в Турции. У ребенка на четвертый день отдыха началась сильная рвота. Мать воспользовалась страховкой, вызвала врача. Доктор сообщил, что без анализов диагноз не поставить. Четырехлетнего мальчика в сопровождении матери увезли в больницу города Фетхие.

О том, какой диагноз поставили ребенку и какие выводы после поездки сделали туристы, читайте в материале «Общественной электронной газеты».