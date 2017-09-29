Маленький уфимец был госпитализирован во время отдыха в Турции
Маленький уфимец был госпитализирован во время отдыха в ТурцииФото: Ксения Калинина
Маленький уфимец был госпитализирован во время отдыха в ТурцииФото: Ксения Калинина
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.
Маленький уфимец был госпитализирован в Турции. У ребенка на четвертый день отдыха началась сильная рвота. Мать воспользовалась страховкой, вызвала врача. Доктор сообщил, что без анализов диагноз не поставить. Четырехлетнего мальчика в сопровождении матери увезли в больницу города Фетхие.
О том, какой диагноз поставили ребенку и какие выводы после поездки сделали туристы, читайте в материале «Общественной электронной газеты».