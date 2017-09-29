Для решения проблем изменения климата Башкирии необходимо шесть миллионов рублей - Минэкологии Фото: Башинформ Для решения проблем изменения климата Башкирии необходимо шесть миллионов рублей - Минэкологии Фото: Башинформ

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аномальные ливни, засуха, внезапное повышение температуры воздуха, смерчи и другие природные катаклизмы уже испытала на себе Башкирия. Что ждет регион дальше и как с этим бороться? В республиканском Министерстве природопользования и экологии уверены, что здесь нужен научный подход.

«Обсерватория Санкт-Петербурга уже имеет опыт разработки программ по адаптации изменения климатических условий по Ленинградской и Ростовской областям. Мы на них вышли, пригласили на Экологический форум в Уфе. Эти ученые-климатологи выдали коммерческое предложение», — объяснил заместитель министра экологии Башкирии Виталий Тюр.

Проект, который предлагают научные исследователи, обойдется республике в шесть миллионов рублей. Представители регионального ведомства уже вышли с предложением о выделении этих средств для академии наук Башкирии.

По словам Виталия Тюра, петербургская обсерватория готова исследовать изменение погодных условий в Башкирии и адаптировать их под все отрасли народного хозяйства, то есть по всем ведомствам ученые распишут меры реагирования во время аномалий.