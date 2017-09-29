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УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Единственная в республике Учалинская муниципальная филармония открыла творческий сезон. Для гостей праздника был подготовлен концерт «В кругу друзей» с участием не только солистов и творческих коллективов Учалинской филармонии, но и артистов государственных филармоний из Уфы и Сибая.

Специально к открытию сезона женский состав ансамбля «Уралтау» подготовил новый танец «Китайские цветы». Также в мероприятии принял участие этно-шоу-проект «Zainetdin», с которым у учалинских артистов совместные планы по участию в Фольклориаде-2020.

Вот уже 17 лет Учалинская филармония является культурным центром района, ежегодно радуя зрителей новыми проектами и творческими находками. Как отметил в своем приветственном слове глава администрации района Фарит Давлетгареев, большая заслуга в успешной деятельности филармонии многих поколений руководителей района, руководителей филармонии и артистов. Он поблагодарил коллектив филармонии за участие в Челябинском областном фестивале, во время которого выступление учалинских артистов отметил губернатор региона Борис Дубровский.

— Деятельность нашей муниципальной филармонии не замыкается только в границах района. Вас знают и любят далеко за пределами республики, и именно за вклад в развитие культурных связей между регионами вы по праву удостоены в этом году благодарности Главы республики, — подчеркнул глава района.

Он также поставил перед коллективом новые задачи, к примеру, приглашать на гастроли в Учалы коллективы театров, в том числе детские театры.

Учалинская филармония является единственной муниципальной филармонией в республике. Несколько лет назад на средства бюджета республики здесь был проведен капитальный ремонт концертного зала. Сегодня новые акустические возможности зала позволяют проводить здесь мероприятия различного уровня — камерные вечера, театральные, музыкальные спектакли. При филармонии активно развивается не только собственный коллектив профессиональных артистов, под ее «крылом» нашли надежную прописку детские коллективы и ансамбли, в которых с удовольствием занимается старшее поколение учалинцев, духовой оркестр. На новом официальном сайте филармонии представлена актуальная информация о жизни коллектива, его достижениях, есть афиша предстоящих мероприятий.