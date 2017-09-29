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29 сентября Пятница

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В Башкирии обсудили вопросы традиционной семьи на примере Аксаковых

КУЛЬТУРА

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В селе Красный Яр Уфимского района прошел Молодежный культурно-образовательный круглый стол «Роль традиционной семьи в формировании гражданина России на примере семьи Аксаковых». Мероприятие провели в рамках XXVII Международного Аксаковского праздника.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РБ, среди почетных гостей мероприятия были глава Белогорского района Республики Крым Галина Перелович, глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров, директор Дома дружбы народов РБ Азат Ибрагимов, член исполкома Собора русских Башкортостана Елена Евдокимова, гости из города Галле (Германия): преподаватель Элизабет Линдауер и член общества «Друзья Башкортостана» Резеда Мухтаруллина.

Участниками круглого стола стали преподаватели и студенты Стерлитамакского многопрофильного специального колледжа, Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, Башкирского института социальных технологий, педагоги школы села Красный Яр, инструкторы Республиканской клинической психиатрической больницы №1.

В начале мероприятия гостям были представлены фильмы «Русские Башкортостана» и «Записки охотника» по мотивам произведения С.Т. Аксакова «Записки ружейного охотника».

Прозвучали доклады, посвященные семейным традициям Аксаковых в дневниках и воспоминаниях В.С. Аксаковой, роли семьи как главного звена в передаче традиционной культуры народа, роли семейных традиций в укреплении семьи и формировании личности ребенка, кабардино-балкарским просветителям и их вкладу в становление народного образования и сохранения традиций.

Затем в рамках круглого стола началась работа проектных мастерских: студентами были представлены традиционные обряды русского, башкирского, татарского, мордовского, немецкого, а также балкарского народов.

Сегодня праздничные мероприятия проходят в Белебеевском и Уфимском районах. Завтра торжества завершатся показом балета «Аленький цветочек» в Башкирском театре оперы и балета.

Теги: Аксаковский праздник
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