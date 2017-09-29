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29 сентября Пятница

Уфа   °

Открылась выставка «Традиционное убранство уфимского дома»

КУЛЬТУРА

Открылась выставка «Традиционное убранство уфимского дома»

Фото: музей «Древняя Уфа»

Открылась выставка «Традиционное убранство уфимского дома»

Фото: музей «Древняя Уфа»

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Музей «Древняя Уфа» открыл новую выставку — «Традиционное убранство уфимского дома. Первая половина XX века». Экспонаты взяты из фондов Музея зодчества Башкирии. На выставке представлены реконструкция интерьера, предметы мебели, одежды и головных уборов, образцы народной вышивки, хозяйственная утварь, инструменты кустарных мастеров.

Первая подобная тематическая выставка прошла в апреле в Лайфстайл-центре «Башкирия», где были представлены 11 отреставрированных деревянных наличников — сохраненных фрагментов снесенных уфимских домов конца XIX — начала XX веков, напомнила директор музея Гаухар Батталова.

Выставка проходит по адресу: ул. Лесотехникума, 49, зал фондохранилища ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» (остановка ТК «Октябрьский»), и продлится до 17 ноября.

Подлинные и восстановленные интерьеры уфимского жилья начала XX века сохранились в домах-музеях художника А.Э. Тюлькина (ул. Волновая, 21), писателя М, Гафури (Гоголя, 28/1), более поздних периодов — в мемориальном Доме-музее С.Т. Аксакова (Расулева, 4).

Теги: выставки, убранство, Древняя Уфа
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