В Уфе в поликлинике Республиканского кардиоцентра пройдет День открытых дверей Фото: интернет В Уфе в поликлинике Республиканского кардиоцентра пройдет День открытых дверей Фото: интернет

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

29 сентября отмечается Международный день сердца, который проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца в партнерстве с ВОЗ, ЮНЕСКО и другими международными организациями. В связи с этим 30 сентября с 09.00 до 14.00 в поликлинике Республиканского кардиологического центра (Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96/1) состоится День открытых дверей. В рамках мероприятия будет организована консультация врача-кардиолога, также по показаниям будет проводиться ЭКГ-исследование.