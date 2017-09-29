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29 сентября Пятница

Уфа   °

В Уфе хотят определить самого лучшего папу столицы

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 15 октября по 1 ноября в рамках городской программы «Моя семья — мое богатство» будет проводиться районный этап городского конкурса отцов «Лучший папа столицы-2017», сообщает администрация Уфы.

В конкурсе может принять участие любой отец, воспитывающий не менее двух детей, достигших успехов в учебе или трудовой деятельности. Каждый участник представляет видеопрезентацию в произвольной форме до трех минут, 10 семейных фотографий в четком разрешении, текстовой документ с описанием достижений отца и детей. Победители районного этапа примут участие в городском конкурсе.

Теги: конкурс отцов
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