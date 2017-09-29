В Башкирии МЧС вновь предупреждает о заморозках Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии МЧС вновь предупреждает о заморозках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС вновь предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 30 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -6 градусов.

В этот день прогнозируется облачная погода, небольшие дожди, местами до умеренных, в юго-восточных районах без осадков. Ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, днем +3,+8. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов», — предупредили граждан в ведомстве.