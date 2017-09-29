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Бывший нападающий ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с «Автомобилистом»

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Бывший нападающий ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с «Автомобилистом» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Бывший нападающий ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с «Автомобилистом» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Бывший игрок ХК «Салават Юлаев», 22-летний Никита Сетдиков перешел в екатеринбургский клуб. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ и представители команды «Автомобилист». Трудовой договор с хоккеистом рассчитан на один сезон.

Молодой нападающий вступил в ряды «автозаводцев» после «Горняка». До учалинского клуба хоккеист защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева»: в Континентальной хоккейной лиге Сетдиков сыграл девять матчей, где набрал два очка. В прошлом сезоне игрок нападения выступал за нефтекамский «Торос», воскресенский «Химик» и подмосковную «Звезду». В ВХЛ Никита Сетдиков набрал шесть очков.

Теги: хоккей, КХЛ, Салават Юлаев
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