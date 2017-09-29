Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42 ↑

EUR 68.64 ↓

29 сентября Пятница

Уфа   °

60 лет назад поблизости от Башкирии произошла радиационная авария: помощь пострадавшим оказывается до сих пор

ОБЩЕСТВО

60 лет назад поблизости от Башкирии произошла радиационная авария: помощь пострадавшим оказывается до сих пор Фото: http://lifeinlaw.ru

60 лет назад поблизости от Башкирии произошла радиационная авария: помощь пострадавшим оказывается до сих пор Фото: http://lifeinlaw.ru

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня исполняется ровно 60 лет с момента радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» — предприятии по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации отработавшего ядерного топлива, расположенном неподалеку от Башкортостана на севере Челябинской области.

В 1957 году произошел взрыв в емкости, где содержались высокорадиоактивные ядерные отходы, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ, сообщается в Википедии (для сравнения, в Чернобыле — 50 млн). В зоне радиационного загрязнения оказались территории трех областей — Челябинской, Свердловской и Тюменской с населением 272 тысячи человек, которые проживали в 217 населенных пунктах. Пострадали два крупных и густонаселенных района — Аргаяшский и Кунашакский в Челябинской области, прежде входившие в состав Башкирии и населенные преимущественно башкирами.Тысячи людей были вынуждены покинуть места своего проживания, многие другие остались жить на загрязненной радионуклидами территории. Особенно сильно от радиационного загрязнения пострадали село Муслюмово и одноименный с ним населенный пункт железнодорожной станции Кунашакского района.

Последствия катастрофы оказались тяжелейшими. Обследование населения показало, что у жителей отмечается высокий уровень хромосомных нарушений, с достоверным повышением дицентрических и кольцевых хромосом, которые являются маркерами радиационного поражения организма. Среди населения зафиксировано усиление циркуляции потенциально онкогенных вирусов и резкое увеличение различных хронических заболеваний.

В настоящее время в Башкортостане меры социальной поддержки, гарантированные федеральным законодательством, предоставляются 142 гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк». В рамках проведения памятной Республиканский центр социальной поддержки населения проведет круглые столы, «дни открытых дверей», «горячие линии», а также встречи с пострадавшими гражданами.

Теги: радиационная авария
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть