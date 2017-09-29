В Республике Башкортостан пройдет Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017»
В Республике Башкортостан пройдет Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017» Фото: Олег Яровиков
В Республике Башкортостан пройдет Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017» Фото: Олег Яровиков
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.
С 5 по 8 октября 2017 года на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета состоится Приволжский окружной этап Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательной организации высшего образования» (Стипком-ПФО 2017).
Участие в школе-семинаре примут более 150 студентов-членов стипендиальных комиссий вузов, представляющих все 14 регионов Приволжского федерального округа.
Целью школы является получение студентами-членами стипендиальных комиссий теоретических знаний и практических навыков распределения стипендиального фонда образовательных организаций высшего образования по видам стипендий и категориям обучающихся в соответствии с законодательством РФ.
В рамках образовательной части «Стипкома» запланированы круглые столы, мастер-классы по стипендиальному обеспечению образовательных организаций высшего образования РФ, лекции и практические занятия, а также экскурсионная программа.
Школа-семинар проводится и организуется ФГБОУ ВО УГНТУ и Первичной профсоюзной организацией студентов УГНТУ в рамках реализации гранта Министерства образования и науки РФ на Программу развития деятельности студенческих объединений Уфимского государственного нефтяного технического университета «Поддержка студенческих инициатив — залог успеха» на 2017 год при поддержке Башкирского республиканского комитета и Студенческого координационного совета Приволжского федерального округа Общероссийского Профсоюза образования.
Контактное лицо: 8-917-800-35-00 (Алексеева Наталия Александровна, председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов УГНТУ).