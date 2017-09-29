Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42 ↑

EUR 68.64 ↓

29 сентября Пятница

Уфа   °

В Республике Башкортостан пройдет Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017»

ОБЩЕСТВО

В Республике Башкортостан пройдет Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017» Фото: Олег Яровиков

В Республике Башкортостан пройдет Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

С 5 по 8 октября 2017 года на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета состоится Приволжский окружной этап Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательной организации высшего образования» (Стипком-ПФО 2017).

Участие в школе-семинаре примут более 150 студентов-членов стипендиальных комиссий вузов, представляющих все 14 регионов Приволжского федерального округа.

Целью школы является получение студентами-членами стипендиальных комиссий теоретических знаний и практических навыков распределения стипендиального фонда образовательных организаций высшего образования по видам стипендий и категориям обучающихся в соответствии с законодательством РФ.

В рамках образовательной части «Стипкома» запланированы круглые столы, мастер-классы по стипендиальному обеспечению образовательных организаций высшего образования РФ, лекции и практические занятия, а также экскурсионная программа.

Школа-семинар проводится и организуется ФГБОУ ВО УГНТУ и Первичной профсоюзной организацией студентов УГНТУ в рамках реализации гранта Министерства образования и науки РФ на Программу развития деятельности студенческих объединений Уфимского государственного нефтяного технического университета «Поддержка студенческих инициатив — залог успеха» на 2017 год при поддержке Башкирского республиканского комитета и Студенческого координационного совета Приволжского федерального округа Общероссийского Профсоюза образования.

Контактное лицо: 8-917-800-35-00 (Алексеева Наталия Александровна, председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов УГНТУ).

Теги: УГНТУ, стипендии
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть