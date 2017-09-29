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29 сентября Пятница

Уфа   °

Родительское сообщество Башкирии может задать вопросы по проведению ЕГЭ и ГИА руководителю Рособрнадзора

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов 17 октября проведет Всероссийскую встречу с родителями.

В ходе встречи глава Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).

Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Запланированы прямые подключения из регионов.

В настоящее время уже принимаются вопросы: — по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru — на странице Рособрнадзора в социальной сети.

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Начало: в 11 часов (время мск).

Теги: Рособрнадзор
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