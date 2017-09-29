В Уфе стартует открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу Фото: Федерация бодибилдинга и фитнеса РБ В Уфе стартует открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу Фото: Федерация бодибилдинга и фитнеса РБ

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 30 сентября, на площадке Дворца молодежи БГАУ соберутся спортсмены со всей республики. Здесь пройдет открытый чемпионат Башкортостана по бодибилдингу и фитнесу.

Регистрация участников начнется в 10 утра. Затем выступят юниоры, женщины и завершат программу мужчины, сообщили в Федерации бодибилдинга и фитнеса РБ.

Победителей ждет награждение и приглашение в команду сборной республики для участия в Открытом чемпионате России 2017 года, который пройдет в Астрахани.

Выступления бодибилдеров и фитнес-инструкторов стартует в 15.00 по уфимскому времени.