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29 сентября Пятница

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В Уфе стартует открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу

СПОРТ

В Уфе стартует открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу Фото: Федерация бодибилдинга и фитнеса РБ

В Уфе стартует открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу Фото: Федерация бодибилдинга и фитнеса РБ

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 30 сентября, на площадке Дворца молодежи БГАУ соберутся спортсмены со всей республики. Здесь пройдет открытый чемпионат Башкортостана по бодибилдингу и фитнесу.

Регистрация участников начнется в 10 утра. Затем выступят юниоры, женщины и завершат программу мужчины, сообщили в Федерации бодибилдинга и фитнеса РБ.

Победителей ждет награждение и приглашение в команду сборной республики для участия в Открытом чемпионате России 2017 года, который пройдет в Астрахани.

Выступления бодибилдеров и фитнес-инструкторов стартует в 15.00 по уфимскому времени.

Теги: бодибилдинг, фитнес ФБФ РБ
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