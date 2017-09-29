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29 сентября Пятница

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«Пора на работу» - в Уфе проходит ярмарка вакансий

ОБЩЕСТВО

«Пора на работу» - в Уфе проходит ярмарка вакансий Фото: Олег Яровиков

«Пора на работу» - в Уфе проходит ярмарка вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Крупномасштабная ярмарка вакансий «Пора на работу» при поддержке Центра профессиональной подготовки кадров проходит сегодня, 29 сентября, на территории «Уфимского агрегатного производственного объединения» (ул. Аксакова, 97). До 16 часов у соискателей есть возможность получить актуальную информацию о вакансиях, пройти собеседование на интересующие позиции, а также проконсультироваться об условиях обучения по специальностям.

«Прошедшая 7-8 сентября ярмарка собрала более 50 претендентов на рабочие места. Наибольший интерес кандидаты проявили к рабочим профессиям, но и не остались в стороне инженерно-технические специалисты. Так, например, нам удалось трудоустроить высококлассного конструктора. Всего по итогам ярмарки были трудоустроены более 20% претендентов», — привела данные директор по персоналу АО «УАПО» Екатерина Сугаренко.

В рамках мероприятия также работодатели отвечают на организационно-правовые вопросы и вопросы по профессиональной ориентации и переобучению.

Ярмарка вакансий «Пора на работу» дает соискателям возможность встретиться с представителями отдела подбора и адаптации персонала «УАПО» и узнать об особенностях организации труда, социальных гарантиях, уровне заработной платы. Выпускники учреждений среднего профессионального образования, в свою очередь, могут получить информацию о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, и практическую помощь в выборе подходящей специальности.

Теги: трудоустройство, ярмарка вакансий
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