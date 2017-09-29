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Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин возглавил ханты-мансийскую «Югру»

СПОРТ

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин возглавил ханты-мансийскую «Югру» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин возглавил ханты-мансийскую «Югру» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимский специалист и экс-наставник «юлаевцев» Анатолий Емелин сменил еще одного бывшего главного тренера «Салавата Юлаева» Игоря Захаркина. Отныне выстраивать новую схему игры ханты-мансийской «Югры» будет уроженец столицы Башкирии. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

«Я с большим уважением отношусь к Игорю Владимировичу как к личности. Но сегодня нам важен результат команды. «Югра» опустилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы, набрав всего 9 очков в 14 матчах, — объяснил генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей. — Смена тренерского штаба — вынужденная мера для исправления ситуации».

К себе в помощники Анатолий Емелин взял Игоря Уланова и Сергея Гусева. Уфимский специалист уже подключился к работе с новым клубом.

В Уфу Анатолий Емелин вместе с новыми подопечными приедет в понедельник, 2 октября. «Югра» будет гостить у «Салавата Юлаева». Матч начнется в 19 часов по уфимскому времени.

Теги: хоккей, Игорь Захаркин, Анатолий Емелин, ХК &amp;amp;quot;Салават Юлаев&amp;amp;quot;
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