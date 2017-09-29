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29 сентября Пятница

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К 2020 году в Башкирии появится комплексная система для отслеживания опасных природных аномалий

ОБЩЕСТВО

К 2020 году в Башкирии появится комплексная система для отслеживания опасных природных аномалий Фото: Наталья Овчарук

К 2020 году в Башкирии появится комплексная система для отслеживания опасных природных аномалий Фото: Наталья Овчарук

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В июне в Башкирии выпала двухмесячная норма осадков. Эта природная аномалия нанесла ущерб сельскому хозяйству республики в размере 765 млн рублей. А после двухчасового ливня в Уфе 4 сентября городское хозяйство столицы потеряло 41 млн рублей.

Шквалистый ветер тоже принес немало бед. Больше всего досталось Аургазинскому и Салаватскому районам.

«В селе Куезбашево после урагана восстановлен 31 дом. Сегодня остался один дом, который не подлежал восстановлению. Для него выделено 2 млн 800 тысяч рублей», — уточнил председатель республиканского Госкомитета по ЧП Фарит Гумеров.

По словам главы Госкомитета, сегодня практически во всех муниципалитетах региона предлагается установить аппаратно-программные комплексы «Безопасный город».

«Их работа строится по модульному принципу. Это позволит оперативно собирать информацию об опасных природных явлениях, — объяснил Фарит Гумеров. — Система мониторит, прогнозирует и предупреждает о возможных угрозах, контролирует устранение последствий. Такой комплекс по указу президента России должна начать работу к 2020 году».

Сегодня власти Башкирии находятся на стадии проектирования АПК «Безопасный город» в Уфе, Салавате, Стерлитамаке и Уфимском районе. К аппаратно-программному комплексу подключаются различные ведомства. К примеру, «Служба спасения 112».

«Через эту систему сегодня реализуется не только прием обращений граждан, но и контроль реагирования на них и качество отработки, — заверил председатель Госкомитета РБ по ЧС. — Среди несомненных достоинств системы — определение местоположения звонившего, автоматическое восстановление прерванной связи, время ожидания ответа оператора не превышает 20 секунд».

Эту систему ведомство планирует сдать в промышленную эксплуатацию в декабре 2017 года.

Теги: аномалии, климат, безопасный город
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