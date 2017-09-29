УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Более 350 поисковиков ПФО соберутся на IV Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт!». В этом году местом его проведения станет Уфа. Мероприятие пройдет с 5 по 8 октября, сообщает «Поисковое движение России».

Бороться за звание лучших будут команды поисковиков из 14 регионов Приволжского федерального округа. В этом году активисты поисковых отрядов ПФО будут соревноваться в нескольких дисциплинах: ориентировании и топографии, военной археологии, архивно-поисковой деятельности, оказании первой медицинской помощи. Также их ждет военно-историческая викторина и конкурс на знание вооружения и техники безопасности. Кроме того, команды представят на суд жюри результаты экспедиций прошедшего полевого поискового сезона в виде экспозиции находок с полей сражений Великой Отечественной войны.

«Слет «Никто не забыт!» — отличная возможность для активистов поисковых отрядов Приволжского федерального округа узнать о работе своих товарищей в других регионах, о специфике поисковых экспедиций в различных уголках страны, — рассказала ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева. — А соревнования помогут понять, чему им еще нужно научиться, для того, чтобы работать в следующем сезоне еще лучше и эффективнее. Для нас очень важно, чтобы новое поколение поисковиков ни на минуту не забывало, что мы не просто потомки, а наследники победителей. И наша миссия — сохранить и приумножить то, что отстояли в годы Великой Отечественной войны наши дорогие защитники. А для этого нужно старательно работать как в поисковых экспедициях, так и в межсезонье».

Слет поисковых отрядов «Никто не забыт!» проводится в регионах Приволжского Федерального округа с 2014 года под эгидой Полномочного Представительства президента России в ПФО. Именно он положил начало аналогичным окружным мероприятиям поисковиков по всей стране. Каждый год поисковики со всего ПФО собираются в том регионе, команда которого победила на предыдущем слете.