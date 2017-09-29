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29 сентября Пятница

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В уфимском Сипайлово движение транспорта парализовано

ОБЩЕСТВО

В уфимском Сипайлово движение транспорта парализовано

Фото: Яндекс.Карты, группа Дорожный патруль-Уфа, Vk

В уфимском Сипайлово движение транспорта парализовано

Фото: Яндекс.Карты, группа Дорожный патруль-Уфа, Vk

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Сипайлово утром 29 сентября из-за происшествия на дороге парализовало движение транспорта. По данным «Яндекс. Карты», автомобили «встали» на дорогах по улицам Маршала Жукова и Сипайловской, Баязита Бикбая, Юрия Гагарина. Скорость движения машин составляет 3-5 километров. Здесь регистрируются два ДТП. По словам очевидцев, на улице Сипайловской у КамАЗа отцепился груз прямо на проезжей части.

Сейчас в городе наблюдается плотное движение в шесть баллов.

Теги: затор, дороги
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