В уфимском Сипайлово движение транспорта парализовано Фото: Яндекс.Карты, группа Дорожный патруль-Уфа, Vk







В уфимском Сипайлово движение транспорта парализовано Фото: Яндекс.Карты, группа Дорожный патруль-Уфа, Vk

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Сипайлово утром 29 сентября из-за происшествия на дороге парализовало движение транспорта. По данным «Яндекс. Карты», автомобили «встали» на дорогах по улицам Маршала Жукова и Сипайловской, Баязита Бикбая, Юрия Гагарина. Скорость движения машин составляет 3-5 километров. Здесь регистрируются два ДТП. По словам очевидцев, на улице Сипайловской у КамАЗа отцепился груз прямо на проезжей части.

Сейчас в городе наблюдается плотное движение в шесть баллов.