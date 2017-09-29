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29 сентября Пятница

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Какой погодой завершится сентябрь в Башкирии: прогноз синоптиков

ОБЩЕСТВО

Какой погодой завершится сентябрь в Башкирии: прогноз синоптиков Фото: Олег Яровиков

Какой погодой завершится сентябрь в Башкирии: прогноз синоптиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Последние дни сентября территория Башкортостана продолжит оставаться под преобладающим влиянием холодного атмосферного фронта. Небо будет затянуто облаками, местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах со снегом. По ночам на поверхности почвы и воздухе — заморозки, будет отмечаться ветер северных направлений.

Температура воздуха днем 29 и 30 сентября ожидается в пределах +3,+8 градусов, ночью будет +0,+5, при прояснениях до 0,-5,

Пик похолодания в Уфе придется на субботу, под утро дожди могут идти вперемешку со снегом. Столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов. В последующем облака рассеются, ночью возможны заморозки. Днем станет чуть теплее.

Теги: погода
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