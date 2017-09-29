На матче «Трактор» - «Салават Юлаев» парень сделал предложение девушке - видео
На матче «Трактор» - «Салават Юлаев» парень сделал предложение девушке - видео Фото: Скриншот видео ХК "Трактор"
На матче «Трактор» - «Салават Юлаев» парень сделал предложение девушке - видео Фото: Скриншот видео ХК "Трактор"
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Трогательный момент произошел 26 сентября на трибунах челябинской арены в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев». Молодой человек попросил ведущих дать ему микрофон и подошел к своей любимой девушке, которая до этого предсказала итоговый счет матча.
«Я хочу, чтобы это счастье никогда не заканчивалось», — доставая из кармана коробочку с колечком, сказал челябинец при многотысячной аудитории.
Зал рукоплескал оригинальному предложению руки и сердца. Затем слово взяла виновница событий.
«Я согласна!» — прокричала девушка и обняла своего будущего супруга.
Приятным бонусом к значимому событию стала победа челябинского «Трактора» над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2.