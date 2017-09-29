Лебединую пару из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку Фото: Олег Яровиков Лебединую пару из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Лебединую пару Сажиду и Криса из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку. Осторожных птиц удалось поймать только с третьего раза, пришлось даже задействовать катамаран, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Холодный сезон пернатые переждут в вольере в микрорайоне Кузнецовский затон. В утепленном помещении есть бассейн и место для прогулок. Лебедей на пруд в родной сад вернут в конце мая.

Сажида обитает в водоеме уже много лет, Криса привезли из Челябинской области в прошлом году.