Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42 ↑

EUR 68.64 ↓

29 сентября Пятница

Уфа   °

Лебединую пару из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку

ОБЩЕСТВО

Лебединую пару из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку Фото: Олег Яровиков

Лебединую пару из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Лебединую пару Сажиду и Криса из уфимского сада Аксакова отправили на зимовку. Осторожных птиц удалось поймать только с третьего раза, пришлось даже задействовать катамаран, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Холодный сезон пернатые переждут в вольере в микрорайоне Кузнецовский затон. В утепленном помещении есть бассейн и место для прогулок. Лебедей на пруд в родной сад вернут в конце мая.

Сажида обитает в водоеме уже много лет, Криса привезли из Челябинской области в прошлом году.

Теги: лебеди, сад Аксакова, зимовка
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть