УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Башкирия и Омская область создадут межрегиональный кластер нефтехимии. Целью подписания соглашения является повышение инвестиционной привлекательности регионов и развитие нефтегазового и нефтехимического комплексов», — передает ТАСС. — «Башкирия и Омская область подписали соглашение о создании первого в России межрегионального кластера нефтехимии. В проект в течение 20 лет планирует вложить 200 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов после церемонии подписания на третьем форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе».

«Реконструированный аэропорт Уфы введен в эксплуатацию», — сообщает «Интерфакс-Недвижимость». — «Общий объем федеральных средств в проект составил 7 млрд рублей. Госзаказчиком проекта выступило Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком — ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генподрядчиком — ООО "Трансстроймеханизация". Работы осуществлялись в рамках подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". "Коэффициент несущей способности действующей ИВПП-2 дает уфимскому аэропорту возможность принимать такие воздушные суда как Boeing-747, Boeing-777, Ан-124 "Руслан", A330 без каких-либо ограничений, в том числе по количеству взлетов и посадок. Пропускная способность ИВПП 2 увеличилась с 12 до 24 самолетовылетов в час", — говорится в материалах аэропорта». Выходим на мировой уровень, одним словом. Недаром и «Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Уфу», о чем наконец узнал «Первый канал». Но главное для него, что «В столице Башкирии главная футбольная награда пробудет до воскресенья. После трофей отправится в Пермь, а потом еще почти в 20 городов России».

К сожалению, есть и печальная новость: придется уменьшить в нашем рационе количество мяса индейки, ибо «Один из крупнейших производителей индейки сократил поголовье в 15 раз», о чем и рассказывает РБК. «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, выпускающий продукцию под брендом «Индюшкин», сворачивает производство. По итогам прошлого года он был третьим по величине производителем индейки после "Дамате" и "Евродона"». Поголовье падает стремительно. Сокращается и штат этого, отнюдь не государственного предприятия. «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури может уйти с рынка до конца года. Об этом РБК рассказали два источника в пищевой отрасли и подтвердили в администрации города Мелеуза, где располагается предприятие. Компания систематически снижает поголовье птицы, сообщила замглавы администрации Мелеуза Галина Гончаренко. По ее словам, сейчас на предприятии осталось около 45 тыс. индеек, две недели назад их было 80 тыс., а на начало года — 700 тыс…Гендиректор комплекса Марат Абдеев не назвал причину финансовых проблем компании... У владельцев бизнеса возникли разногласия, как дальше развивать закредитованное предприятие, объясняет источник РБК».

Не только с индюками у нас беда. «Известия» пишут, что «В Башкирии вирус из Африки поражает крупный рогатый скот». Опять какая-нибудь африканская чума? – Нет, «Ветеринары установили, что это нодулярный дерматит... Вирус попал на территорию РФ два года назад и был зарегистрирован уже в 19 регионах. Лекарства от этого заболевания на данный момент нет — специалисты делают коровам прививки вакциной от оспы».

В качестве компенсации за эту нехорошую новость про этот КРС «Известия» предлагают хорошую, про еще более крупный, в смысле рогов: «В Башкирском заповеднике у алтайских маралов родились детеныши». Вот что значит заповедник! «В Башкирском государственном природном заповеднике, расположенном на территории Бурзянского района республики, появилось потомство у алтайских маралов. Трое детенышей родились летом в вольере поселка Саргая. На этой экспериментальной площадке специалисты работают над восстановлением в горно-лесной зоне Южного Урала подвида благородного оленя — марала».

Хорошие новости пришли и от ТАСС: «Почти 892 млн рублей выделено инвалидам Башкортостана на средства реабилитации». Эти «почти 892 млн рублей» выделены из федерального бюджета региональному отделению Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Башкортостан «для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), сообщили ТАСС в региональном отделении ФСС. Также в организации отметили, что 50 млн рублей из этих средств уже направлены на поставку средств реабилитации для детей-инвалидов. Сегодня обеспеченность детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в Башкортостане составляет около 70%, отметили в ФСС».

РИА «Новости» тоже не сплоховали: «Юмор Sputnik оценили на фестивале в Казани». Что же это за «Юмор Sputnik»? Оказывается, «На радио Sputnik придумали форматы, которые позволяют сделать звучание серьёзных материалов легче, в том числе за счёт интеграции в них элементов юмора. Такой шаг позволил не растерять "уставшую" от новостей аудиторию и привлечь новых слушателей, сохранив при этом формат и репутацию радиостанции». И вот, на проходящем в Казани с «целью обмена опытом и обсуждения актуальных профессиональных вопросов представителями ведущих радиокомпаний России и стран ближнего и дальнего зарубежья» Международном фестивале "Радио без границ", организатором которого выступает Российская Академия Радио, «Радио Sputnik (входит в состав МИА "Россия сегодня") разделил первое место с региональной радиостанцией Спутник FM из Уфы». Вот так поворот! Хотя пока непонятно, в чем тут юмор, можно порадоваться за земляков.

А «Пятый канал» на полном серьезе рассказывает, как «Уникальный мастер-класс в петербургской больнице провели детские хирурги из Уфы». Вступление опускаем, ищем про Башкирию: «Как рассказал профессор кафедры детской хирургии Башкирского государственного медицинского университета Валерий Сатай, уникальность способа в том, что хирургическое вмешательство проводится без широкого разреза, через несколько проколов при помощи эндо-видео-системы...

Уже на 7 сутки снимаются швы, а через 10 дней — 2 недели ребенок возвращается к обычной жизни. При традиционной операции пациенты находились в больнице от 2 недель до месяца». И отличный финал «По словам уфимского хирурга, чтобы петербургские коллеги переняли опыт и начали делать такие операции, достаточно всего несколько таких мастер-классов».