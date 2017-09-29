УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по состоянию на сентябрь 2017 года сохраняют стабильность. Уровень торговой наценки в аптечной сети Башкортостана в августе составил 24,5% к ценам производителей и повысился по сравнению с прошлым годом менее чем на один процент. Эти данные были озвучены на координационном совещании под председательством главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина.

Вопрос цены и доступности лекарств в розничной сети, в лечебных учреждениях региона – на особом контроле главного федерального инспектора.

«Мы почему эту тему сегодня поднимаем? Потому что это – жизнь и здоровье людей. И вопросы обеспеченности препаратами не должны зависеть от каких-либо текущих процессов», — подчеркнул Михаил Закомалдин.

Как было заявлено на совещании, ассортиментная доступность лекарств перечня ЖНВЛП в Башкортостане обеспечена. Однако руководитель Росздравнадзора по республике Динара Гашимова напомнила о прошлогодней ситуации, когда наблюдалась нехватка сахароснижающих препаратов. По заверению первого заместителя министра здравоохранения Назира Мингазова, сейчас делается все возможное для предотвращения подобных случаев. Впервые в нынешнем году лекарства из перечня ЖНВЛП за счет республиканского бюджета будут закупаться на два года вперед, а не на год, как это было раньше.