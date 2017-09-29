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29 сентября Пятница

Уфа   °

Открылся прием работ на конкурс «Правда и справедливость»

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», учредителем которого является Общероссийский народный фронт, открыл прием конкурсных работ четвертого Всероссийского конкурса для региональных журналистов. Работы будут приниматься до 12 ноября 2017 года, сообщили в Центральном штабе.

Традиционно в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В этом году представлено рекордное количество конкурсных тематик – 13. Это вопросы коррупции и расточительства в области государственных и муниципальных закупок, проблемы неэффективного расходования бюджетных средств, качества услуг ЖКХ, тарифообразования, деятельности управляющих компаний, качества дорог, формирования комфортной городской среды.

Актуальными являются и темы экологии, создания «зеленых щитов» вокруг городов, а также качества оказания услуг в поликлиниках, школах, детсадах, проблемы питания в дошкольных и школьных учебных заведениях, бесплатных кружков и секций для детей, доступной среды. В центре внимания будут также вопросы финансовой грамотности населения, защиты прав потребителей финансовых услуг. В этом году можно присылать работы по молодежной тематике, вопросам трудоустройства студентов, волонтерства и добровольчества.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте Фонда ОНФ «Правда и справедливость»

Теги: ОНФ, конкурсы
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