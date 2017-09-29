УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе создан Фонд содействия сохранению и воссозданию объектов культурно-исторического и архитектурного наследия города Уфы «Имэн Кала». Новая структура уже подключилась к поиску инвесторов для достройки ряда религиозных объектов. Это, в первую очередь, храм на улице Комсомольской и мечеть «Ар-Рахим», пояснили в пресс-службе мэрии.

Такие же объекты есть в Сипайлово – храм, строительство которого остановилось, и ряд объектов в исторической части города – взять ту же хакимовскую мечеть, утратившую свой исторический облик. Для их восстановления и работы с ними нужны соответствующие инвестиции. Для этого был учрежден специальный фонд «Имэн Кала».

Презентация фонда прошла накануне на Общественном совете по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры Уфы. Цель совета – обеспечить взаимодействие деятелей истории и культуры, органов власти, общественных объединений и организаций для активизации деятельности по реализации законодательства в области охраны культурного наследия и памятников архитектуры.