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29 сентября Пятница

Уфа   °

В Башкирии создан фонд «Имэн Кала» по сохранению и восстановлению объектов исторического наследия

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе создан Фонд содействия сохранению и воссозданию объектов культурно-исторического и архитектурного наследия города Уфы «Имэн Кала». Новая структура уже подключилась к поиску инвесторов для достройки ряда религиозных объектов. Это, в первую очередь, храм на улице Комсомольской и мечеть «Ар-Рахим», пояснили в пресс-службе мэрии.

Такие же объекты есть в Сипайлово – храм, строительство которого остановилось, и ряд объектов в исторической части города – взять ту же хакимовскую мечеть, утратившую свой исторический облик. Для их восстановления и работы с ними нужны соответствующие инвестиции. Для этого был учрежден специальный фонд «Имэн Кала».

Презентация фонда прошла накануне на Общественном совете по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры Уфы. Цель совета – обеспечить взаимодействие деятелей истории и культуры, органов власти, общественных объединений и организаций для активизации деятельности по реализации законодательства в области охраны культурного наследия и памятников архитектуры.

Теги: культурное наследие
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