«Аэрофлот» доставит домой пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков «Аэрофлот» доставит домой пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Аэрофлот» выделит 1,8 млрд рублей на перевозку пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая прекратила чартерные рейсы в связи с финансовыми проблемами. Соответствующая директива была утверждена на заседании совета директоров «Аэрофлота». Компании предоставили право использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа» с последующей компенсацией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что власти сделают всё необходимое, чтобы пассажиры проблемного перевозчика смогли вернуться на родину.

Долг «ВИМ-Авиа» перед несколькими банками составляет почти 7 млрд рублей. Владельцы авиакомпании уехали из страны. Супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы вылетели из Внуково в Стамбул.