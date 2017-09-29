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29 сентября Пятница

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«Аэрофлот» доставит домой пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа»

ОБЩЕСТВО

«Аэрофлот» доставит домой пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков

«Аэрофлот» доставит домой пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Аэрофлот» выделит 1,8 млрд рублей на перевозку пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая прекратила чартерные рейсы в связи с финансовыми проблемами. Соответствующая директива была утверждена на заседании совета директоров «Аэрофлота». Компании предоставили право использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа» с последующей компенсацией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что власти сделают всё необходимое, чтобы пассажиры проблемного перевозчика смогли вернуться на родину.

Долг «ВИМ-Авиа» перед несколькими банками составляет почти 7 млрд рублей. Владельцы авиакомпании уехали из страны. Супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы вылетели из Внуково в Стамбул.

Теги: авиаперевозки, Аэрофлот, ВИМ-Авиа
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