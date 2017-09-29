В Башкирии сегодня пройдет дождь со снегом Фото: Гульфия Акулова В Башкирии сегодня пройдет дождь со снегом Фото: Гульфия Акулова

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Синоптики прогнозируют сегодня, 29 сентября, дождь со снегом. Вероятность осадков составляет 60 процентов. В северных районах осадки будут умеренные. Ветер ожидается северо-западный. Температура воздуха ночью составила -1,+4°, при прояснениях в воздухе и на почве заморозки до -6°, днем ожидается +3,+8°.

Сейчас в Уфе два градуса тепла. Влажность составляет 87 процентов, поэтому ощущается, что в столице холоднее — минус 2 градуса. Так что одевайтесь теплее и не забудьте зонт.