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29 сентября Пятница

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В Башкирии сегодня пройдет дождь со снегом

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сегодня пройдет дождь со снегом Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии сегодня пройдет дождь со снегом Фото: Гульфия Акулова

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Синоптики прогнозируют сегодня, 29 сентября, дождь со снегом. Вероятность осадков составляет 60 процентов. В северных районах осадки будут умеренные. Ветер ожидается северо-западный. Температура воздуха ночью составила -1,+4°, при прояснениях в воздухе и на почве заморозки до -6°, днем ожидается +3,+8°.

Сейчас в Уфе два градуса тепла. Влажность составляет 87 процентов, поэтому ощущается, что в столице холоднее — минус 2 градуса. Так что одевайтесь теплее и не забудьте зонт.

Теги: погода, снег
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