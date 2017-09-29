Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42 ↑

EUR 68.64 ↓

29 сентября Пятница

Уфа   °

В столице Башкирии дети-сироты получили ключи от квартир

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии дети-сироты получили ключи от квартир Фото: Башинформ

В столице Башкирии дети-сироты получили ключи от квартир Фото: Башинформ

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ключи от новых квартир получили 19 воспитанников детских домов Уфы. Они будут проживать в новых домах, расположенных в Кузнецовском затоне. Торжественная церемония передачи ключей состоялась накануне в рамках Международного форума «Мегаполис. Территория детства».

Уфимский градоначальник отметил, что до конца года в столице Башкирии более 150 детей получат ключи от квартир. «Конечно, хотелось бы, чтобы таких детей было меньше. Это очень сложная социальная задача, но общими усилиями мы сможем ее решить», — отметил мэр.

В столице Башкирии детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам ежегодно вручаются ключи от нового жилья. Только в первом квартале 2017 года жильем обеспечены 53 ребенка. В разные годы жилые помещения закупались в таких микрорайонах как: Затон, Дема, Максимовка, Инорс, Шакша, Кузнецовский затон.

Теги: социальная политика, дети-сироты, жилье
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть