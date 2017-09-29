В столице Башкирии дети-сироты получили ключи от квартир Фото: Башинформ В столице Башкирии дети-сироты получили ключи от квартир Фото: Башинформ

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ключи от новых квартир получили 19 воспитанников детских домов Уфы. Они будут проживать в новых домах, расположенных в Кузнецовском затоне. Торжественная церемония передачи ключей состоялась накануне в рамках Международного форума «Мегаполис. Территория детства».

Уфимский градоначальник отметил, что до конца года в столице Башкирии более 150 детей получат ключи от квартир. «Конечно, хотелось бы, чтобы таких детей было меньше. Это очень сложная социальная задача, но общими усилиями мы сможем ее решить», — отметил мэр.

В столице Башкирии детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам ежегодно вручаются ключи от нового жилья. Только в первом квартале 2017 года жильем обеспечены 53 ребенка. В разные годы жилые помещения закупались в таких микрорайонах как: Затон, Дема, Максимовка, Инорс, Шакша, Кузнецовский затон.