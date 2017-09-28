УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Девятый номер «Бельских просторов» открывается соответствующей времени года осенней поэтической подборкой Марата Ямалова. Легкая грусть автора подсвечена по сентябрьски пестрой листвой, образами из детства, размышлениями о настоящем. Если принять во внимание, что Марат Ямалов – доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РБ, действительный член Академии военных наук, автор более 400 научных работ, то его поэтическое творчество наполняется особым смыслом и не только романтическим звучанием.

В повести известного башкирского прозаика Сабира Шарипова «Грешный перекат» в переводе Назы Ахмадиевой читатель «Бельских просторов» найдет созвучную для многих тему неповторимой юности, любви, ошибках, нравственной переоценке жизненного пути. И, конечно же, писатель не перестает восхищаться богатством души простого человека и неповторимой красотой родного края.

Многомерна, многослойна и не по-женски философична поэзия Наталии Санниковой. Знатоки и любители творчества Наталии могут окунуться в безмерную глубину ее стихов на страницах журнала «Бельские просторы».

Отдельной страной, загадочным островом, таинственным миром детства и послевоенной жизнью взрослых наполнено проникновенное произведение писателя Бориса Романова «Остров Нижегородка». Искренность повествования об истории нашего города не может не заинтересовать уфимского читателя независимо от возраста.

В рубрике «краеведение» Михаил Ясенев перенимает у Бориса Романова дотошное краеведческое перо и проводит нас по улице Гоголя от «Архиерейки до Гоголевского тупика». Экскурсия по Уфе исторической будет увлекательной.

Эти и другие материалы наших авторов читайте в 9-м номере «Бельских просторов».