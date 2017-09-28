УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Спокойствие и только спокойствие царило в первом периоде на льду «Лада-Арена» в матче между тольяттинцами и уфимцами. «Салават Юлаев» бросать по воротам не торопился. Этому же примеру следовали и автозаводцы.

А во второй двадцатиминутный юлаевцы прибавили. Подопечные Эркки Вестерлунда вспомнили, что приезжать домой после третьего поражения подряд нехорошо. Ларсен сделал передачу на Солодухина, который отправил шайбу в ворота «Лады». Через несколько минут в дело вступили хозяева. Ворота Бена Скривенса распечатал и сравнял счет бывший игрок «Салавата» Никита Филатов — 1:1.