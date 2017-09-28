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28 сентября Четверг

Уфа   °

Происшествие на трассе: в Башкирии сбит медвежонок

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии на трассе сбили медвежонка. Его окровавленный труп нашли на 20-м километре автодороги Уфа – Иглино – Красная Горка. Мишка сам выбежал на трассу и попал под колеса авто, предполагает БСТ, выложившее кадры.

Местные жители определили, что медвежонку был примерно год. Тело мишки забрали егери.

В этих краях медведи — не редкие гости домашних хозяйств, есть случаи нападения на домашний скот. Напомним, совсем недавно съемочной группе ГТРК «Башкортостан» тоже удалось снять мишек, перебегавших трассу в Баймакском районе недалеко от озера Талкас.

Теги: медведи
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