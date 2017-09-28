УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе 29 сентября на весь день перекроют часть улицы Менделеева. В связи с капитальным ремонтом с 08.00 до 23.00 часов будет закрыто движение транспорта на участке от ул. Кавказская до ул. Караидельская.

Ремонт дорожного полотна проводитсяв рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Закрытие движения всех видов транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия», — сообщает городская администрация.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.