За последние 70 лет в Башкирии средняя температура воздуха увеличилась почти на 1 градус - эксперты Фото: группа "БашДТП" За последние 70 лет в Башкирии средняя температура воздуха увеличилась почти на 1 градус - эксперты Фото: группа "БашДТП"

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 28 сентября, в Госсобрании — Курултае РБ эксперты обсудили насущный вопрос — глобальное потепление. За круглым столом собрались специалисты Госкомитета РБ по ЧС, представители различных заинтересованных министерств и ведомств.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, за последние 70 лет среднегодовая температура в республике повысилась на 0,7 градуса.

«На повышение температуры воздуха указывает увеличение аномальных месяцев, это когда норма температуры воздуха превышает 3 градуса и более. А также смещение сроков температур через 8 градусов, когда начинается отопительный сезон», — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

Также синоптики отметили изменение осадков. На территории Башкирии их количество за последние 30 лет значительно увеличилось. Если до 80-х годов среднегодовое значение составляло 499 мм, то после 1985 года — 520 мм.

«О глобальном потеплении и говорит увеличение количества аномалий: смерчи, резкое потепление или похолодание, наводнения, засуха, — уточнила Гульназ Загитова. — До 1937 года метеостанции республики зафиксировали восемь подобных явлений, а начиная с 1980-х по 2016 год, аномалий насчитывается уже 18».

За последние 50 лет, по данным Башгидрометцентра, зафиксированы следующие опасные природные явления, нанесшие ущерб экономике Башкирии: суровая зима в 1968-1969 годы; сильные морозы с 31 декабря 1978 на 1 января 1979 года; заморозки 16 июня 1999 года и 1-2 июля 2009 года; засухи в 1975, 1987, 1998 и 2010 годах; паводок 1979 и низкая межень 2012 года; дождевые паводки в 1994 и 2013 годах; смерчи 2007 и 2014 годов; аномально влажное первое полугодие 2017 года и экстремальный ливень 4 сентября этого года.