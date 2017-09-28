В Уфе в рамках Аксаковского праздника открывается выставка «Аксаковская природа» Фото: Олег Яровиков В Уфе в рамках Аксаковского праздника открывается выставка «Аксаковская природа» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 сентября в Национальном музее Республики Башкортостан в рамках Дней Аксаковского праздника открывается выставка Сергея Жданова «Аксаковская природа». В экспозиции будут представлены 80 фотографий и 20 живописных работ автора. Выставку будет презентовать сам автор.

Выставка посвящается великому писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Башкирией, Оренбургским краем, с родовым селом Аксаково. Именно под влиянием его литературных произведений у Сергея Жданова возникло желание показать в своих работах пейзажи аксаковских мест, бескрайние просторы оренбургских степей и их обитателей.

Сергей Жданов — известный фотохудожник Оренбурга, писатель, биолог, путешественник, лауреат международных фотоконкурсов.

«Работы Сергея Жданова вызывают эмоциональный восторг, показывают малейшую игру света, десятки оттенков и найденных образов с серьезным философским смыслом», — отметила зав. отделом выставок Алсу Муфтахова.