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28 сентября Четверг

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В Уфе в рамках Аксаковского праздника открывается выставка «Аксаковская природа»

КУЛЬТУРА

В Уфе в рамках Аксаковского праздника открывается выставка «Аксаковская природа» Фото: Олег Яровиков

В Уфе в рамках Аксаковского праздника открывается выставка «Аксаковская природа» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 сентября в Национальном музее Республики Башкортостан в рамках Дней Аксаковского праздника открывается выставка Сергея Жданова «Аксаковская природа». В экспозиции будут представлены 80 фотографий и 20 живописных работ автора. Выставку будет презентовать сам автор.

Выставка посвящается великому писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Башкирией, Оренбургским краем, с родовым селом Аксаково. Именно под влиянием его литературных произведений у Сергея Жданова возникло желание показать в своих работах пейзажи аксаковских мест, бескрайние просторы оренбургских степей и их обитателей.

Сергей Жданов — известный фотохудожник Оренбурга, писатель, биолог, путешественник, лауреат международных фотоконкурсов.

«Работы Сергея Жданова вызывают эмоциональный восторг, показывают малейшую игру света, десятки оттенков и найденных образов с серьезным философским смыслом», — отметила зав. отделом выставок Алсу Муфтахова.

Теги: выставки, Аксаковский праздник
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