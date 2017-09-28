Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01 ↑

EUR 68.16 ↓

28 сентября Четверг

Уфа   °

В Башкирии редакция районной газеты организовала конкурс на лучшее селфи с бабушкой-дедушкой

ОБЩЕСТВО

В Башкирии редакция районной газеты организовала конкурс на лучшее селфи с бабушкой-дедушкой Фото: газета «Буздякские новости»

В Башкирии редакция районной газеты организовала конкурс на лучшее селфи с бабушкой-дедушкой Фото: газета «Буздякские новости»

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии Международного дня пожилых людей редакция районной газеты «Буздякские новости» совместно с отделением Союза журналистов Буздякского района объявили конкурс на самое искреннее и оригинальное фото с бабушкой-дедушкой.

Чтобы принять в нем участие, необходимо было сделать селфи с любимыми бабушкой или дедушкой, придумать оригинальное название. Газета получила сотни снимков от своих читателей. Фотографии были размещены на странице издания «ВКонтакте», опубликованы в газете. Больше всех «лайков» собрали снимки ветеранов Абдуллиных из деревни Арсланово и Зариповых из села Буздяк. На районном торжественном собрании в честь Дня пожилых людей редактор районной газеты Данил Туктамышев вручил им дипломы и подарки.

«На торжествах в честь Дня учителя мы подведем итоги нашего творческого конкурса «Мой первый учитель», а в День республики будут удостоены наград редакции одаренные дети из школ района», — сообщили в издании.

Теги: СМИ, День пожилых людей, конкурс, селфи
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть