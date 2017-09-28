В Башкирии редакция районной газеты организовала конкурс на лучшее селфи с бабушкой-дедушкой Фото: газета «Буздякские новости» В Башкирии редакция районной газеты организовала конкурс на лучшее селфи с бабушкой-дедушкой Фото: газета «Буздякские новости»

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии Международного дня пожилых людей редакция районной газеты «Буздякские новости» совместно с отделением Союза журналистов Буздякского района объявили конкурс на самое искреннее и оригинальное фото с бабушкой-дедушкой.

Чтобы принять в нем участие, необходимо было сделать селфи с любимыми бабушкой или дедушкой, придумать оригинальное название. Газета получила сотни снимков от своих читателей. Фотографии были размещены на странице издания «ВКонтакте», опубликованы в газете. Больше всех «лайков» собрали снимки ветеранов Абдуллиных из деревни Арсланово и Зариповых из села Буздяк. На районном торжественном собрании в честь Дня пожилых людей редактор районной газеты Данил Туктамышев вручил им дипломы и подарки.

«На торжествах в честь Дня учителя мы подведем итоги нашего творческого конкурса «Мой первый учитель», а в День республики будут удостоены наград редакции одаренные дети из школ района», — сообщили в издании.