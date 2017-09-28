Спортивных журналистов Башкирии приглашают принять участие в конкурсе «Энергия побед» Фото: Дмитрий Слезин Спортивных журналистов Башкирии приглашают принять участие в конкурсе «Энергия побед» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Журналистов Башкортостана, пишущих на спортивную тематику, приглашают принять участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Энергия побед», организатором которого является Олимпийский комитет России.

Это ежегодное профессиональное соревнование тех, кто любит спорт и рассказывает о нем в своих статьях, сюжетах, фотографиях. Присылать свои работы, вышедшие в эфир или опубликованные в печатных или электронных СМИ с 19 ноября 2016 года по 10 октября текущего года, можно по адресу: energiya2017@olympic.ru.

Как сообщают организаторы конкурса, в этом году учрежден специальный приз «Будущее спортивной журналистики» для тех, кто только начал пробовать себя в профессии.

Чтобы работа была принята, ее нужно оформить в соответствии с Положением о конкурсе, которое размещено на сайте Олимпийского комитета России, и обязательно заполнить конкурсные документы: анкету и заявку участника.

Прием заявок заканчивается 10 октября 2017 года.

Подведение итогов и награждение победителей пройдут в Москве 23 и 24 ноября.