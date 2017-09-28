В Уфе проходит международный форум «Мегаполис. Территория детства» Фото: администрация г. Уфы













В Уфе проходит международный форум «Мегаполис. Территория детства» Фото: администрация г. Уфы

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

28 сентября в Уфе в Минсельхозе Башкортостана начал работу международный форум «Мегаполис. Территория детства». Как сообщает столичная мэрия, на мероприятие собрались представители исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления регионов России и республики, специалисты сферы защиты прав и интересов детей, эксперты в области семейного устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представители общественных организаций, органов опеки и попечительства, учреждений образования.

«Сделать так, чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не были отстраненными от общества — задача государства. Я убежден, что в рамках этого мероприятия мы детально обсудим все аспекты этой многогранной темы. А итогом станут конкретные практические рекомендации, которые будут востребованы в реализации государственной семейной политики», — сказал заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов.

Во второй половине дня началась работа секции, в которой обсудили опыт субъектов РФ в решении проблем семейного неблагополучия, профилактики социального сиротства, а также использование здоровьесберегающих технологий в работе с обучающимися образовательных учреждений. Участники обсудили социально-педагогические и правовые аспекты профессиональной приемной семьи в системе замещающего родительства, актуальные вопросы по защите прав ребенка. Также состоялся круглый стол, на котором говорили о мерах поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сфере обеспечения жильем, проведения ремонта ранее занимаемых жилых помещений.

Завтра, 29 сентября, для участников форума пройдут мастер-классы и круглый стол «Реализация социально значимых проектов и механизмы развития региональных моделей профилактики социального сиротства». В завершение работы международного форума будет принята резолюция.