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28 сентября Четверг

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В Башкирском заповеднике родилось потомство алтайских маралов

ОБЩЕСТВО

В Башкирском заповеднике родилось потомство алтайских маралов

Фото: Марина Чепикова

В Башкирском заповеднике родилось потомство алтайских маралов

Фото: Марина Чепикова

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирском государственном природном заповеднике, расположенном на территории Бурзянского района республики, родилось потомство алтайских маралов. Трое малышей появились на свет нынешним летом в вольере поселка Саргая, центральной усадьбе Башкирского заповедника. Эта экспериментальная площадка стала отправной точкой по восстановлению в горно-лесной зоне Южного Урала подвида благородного оленя — марала.

Как сообщила агентству «Башинформ» сотрудник отдела эколого-просветительской деятельности заповедника Марина Чепикова, в 1941 году с целью реакклиматизации (восстановления) в Башкирский заповедник впервые было завезено 39 алтайских маралов. Тогда олени хорошо прижились в новых местах, и в середине 80-х годов минувшего века их численность в Башкирии достигала 1000 голов, область их распространения достигала 700 тысяч га. Потом начался резкий спад. В 90-е годы перестройка нашего общества повлекла за собой невиданное ранее повсеместное истребление хозяйственно ценных видов животных. Численность марала в Башкирии катастрофически сократилась, а ареал их обитания из сплошного превратился во фрагментарные очаги. Заповедная территория не сыграла спасительной роли из-за склонности оленей к сезонным перемещениям и поиску экологического оптимума, за его границами в смежных угодьях марал до сих пор подвергается тотальному истреблению. При таких тенденциях угроза исчезновения марала как вида из фауны Южного Урала становится вполне реальной.

Три года назад на заработанные и накопленные средства в Башкирский государственный природный заповедник из специализированного совхоза Россельхозакадемии России в Алтайском крае было завезено пять самок маралов и четыре самца. За ними ухаживали все сотрудники ООПТ, построили специальную смотровую площадку, навес, кормушки, заготавливали корма, с гордостью демонстрировали маралов гостям. В прошлом году трех подросших самцов выпустили на волю — в дикую природу.

«В этом году сбылись наши ожидания — в загоне появились малыши, третья самочка родилась в сентябре. Это значит, что обновление генофонда маралов, широко практикуемое с середины прошлого века в отечественной практике ООПТ, идет успешно. ФГБУ «Башкирский государственный заповедник», как «родоначальник» реакклиматизации марала на Южном Урале, подтвердил, что способен поэтапно выполнить многоцелевую задачу по восстановлению численности маралов, ведению необходимого биомониторинга за новым поголовьем и внедрением его в стадо маралов-аборигенов», — рассказала Марина Чепикова.

Теги: Башкирский заповедник, маралы
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