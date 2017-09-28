В Уфе будут соревноваться в скандинавской ходьбе
В Уфе будут соревноваться в скандинавской ходьбе Фото: Олег Яровиков
В Уфе будут соревноваться в скандинавской ходьбе Фото: Олег Яровиков
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
7 октября в Уфе пройдут открытые соревнования по скандинавской ходьбе «Быстрые башмачки — Осень 2017», посвященные Дню пожилых людей. Организаторы — клуб скандинавской ходьбы «Твой ход!» при поддержке Федерации альпинизма республики и Спорткомитета администрации столицы.
Как сообщается на сайте уфимской мэрии, предусмотрены дистанции 3000 м для женщин и 4000 м для мужчин.
Старт в 12.00.