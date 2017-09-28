В Уфе для особенных детей организовали поход в планетарий Фото: ДУМ РБ В Уфе для особенных детей организовали поход в планетарий Фото: ДУМ РБ

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Члены Молодежного отдела Духовного управления мусульман Башкортостана, в рамках республиканского благотворительного проекта «Добрая улыбка милосердия», устроили для детей с ограниченными возможностями поход в Уфимский городской планетарий. Мероприятие было организовано по поручению первого заместителя муфтия ДУМ РБ Айнура Арсланова.

Вначале состоялось знакомство и общение детей, затем прошел увлекательный показ детской программы, после чего юные посетители охотно поделились своими яркими впечатлениями от просмотренного сеанса. Классические программы в планетарии проводятся на базе проектора звездного неба и нескольких видеопроекторов, демонстрирующих компьютерную графику, фрагменты из фильмов, слайды. Особую зрелищность придают панорамы планет и их спутников. Некоторые программы идут в записи, тексты и роли озвучивают актеры.

Как сообщили в ДУМ РБ, проект «Добрая улыбка милосердия» был запущен духовной организацией в 2016 году, целью его является помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Организаторы акции поблагодарили директора Уфимского планетария Анатолия Денисова за предоставленные бесплатные билеты. Также организаторы выразили благодарность директору региональной благотворительной общественной организации социальной поддержки детей с ограниченными возможностями и лиц в трудной жизненной ситуации «Будь всегда рядом» Эльвире Набиуллиной.