Юные поисковики из Башкирии разыскали и захоронили около трех тысяч останков солдат, погибших в годы войны Фото: администрация г. Октябрьского





Юные поисковики из Башкирии разыскали и захоронили около трех тысяч останков солдат, погибших в годы войны Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За 30 лет существования поискового отряда «Живи, Земля!» города Октябрьского юные поисковики разыскали и захоронили около трех тысяч останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В разные годы более 500 подростков провели 56 поисковых экспедиций. 27 сентября в городском Центре патриотического воспитания состоялась церемония чествования объединения следопытов и его бессменного руководителя Равиля Кашапова.

Первая экспедиция отряда датирована 1988 годом. Тогда поисковики из Октябрьского отправились в село Мясной Бор Новгородской области, где почти полностью погибла 2-я ударная армия. Также члены отряда побывали в Курской, Орловской, Смоленской, Витебской, Калининской областях, в Белоруссии, Краснодарском крае и в других регионах, где огненным смерчем прошла война.

«Поиски останков погибших — работа не из легких. Стоит ткнуть щупом и настроить миноискатель, сразу же дает о себе знать военное железо. Стоит выкопать небольшую ямку, как она тут же заполняется водой. Иногда часами приходилось черпать воду из воронки, на дне которой много костей и металла. И так каждый день, с раннего утра до позднего вечера. Зато какую радость и удовлетворение испытывают ребята, обнаружив в воронке вместе с останками медальон с фамилией погибшего и трофеи, напоминающие о войне», — вспомнили участники экспедиций на встрече.

За 30 лет поисковики установили имена и места гибели 600 земляков из Башкортостана и вместе с другими отрядами участвовали в захоронении более 20 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Еще одной заслугой отряда является создание музея, открытого в 1989 году.

Многолетний благородный труд юных следопытов поисковой группы отмечен 200 грамотами, дипломами и благодарственными письмами многих министерств, ведомств, общественных организаций России. За большой вклад в увековечение памяти погибших защитников Родины руководитель отряда «Живи, Земля!» Равиль Кашапов занесен в Книгу почета Октябрьского городского совета ветеранов.