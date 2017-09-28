В Башкирии публично обсудят правоприменительную практику в сфере жилищного и строительного надзора Фото: Олег Яровиков В Башкирии публично обсудят правоприменительную практику в сфере жилищного и строительного надзора Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Государственном комитете Башкортостана по жилищному и строительному надзору 29 сентября состоится публичное обсуждение правоприменительной практики. В нем примут участие члены Общественного совета при Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору, представители Общественной палаты Башкортостана, руководство Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, заказчиков, застройщиков, подрядчиков по объектам нового строительства, бизнес-сообщества, а также инициативные граждане, председатели и члены советов многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, запланировано обсуждение результатов проверок, рассмотрение самых распространенных и массовых нарушений в сфере жилищного и строительного надзора.

Кроме того, на заседании представят информацию о применении Госкомитетом по результатам проверок мер административной ответственности, рассмотрят вопросы, связанные с осуществлением жилищного надзора и лицензионного контроля, государственного строительного и дорожного надзора.

«В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности, надзорные органы должны ежеквартально проводить публичные обсуждения правоприменительной практики. 29 сентября мы рассмотрим практику, складывающуюся в Государственном комитете по жилищному и строительному надзору. В рамках конструктивного диалога мы хотим услышать от представителей профессионального сообщества предложения по совершенствованию работы надзорного органа», — отметил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.