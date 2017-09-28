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28 сентября Четверг

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В Башкирии хотят создать службу бесплатных государственных нянь

ОБЩЕСТВО

В Башкирии хотят создать службу бесплатных государственных нянь Фото: Олег Яровиков

В Башкирии хотят создать службу бесплатных государственных нянь Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане планируют открыть службу бесплатных государственных нянь.

Республика вошла в число четырех российских регионов, в которых в тестовом режиме заработает проект «Сертифицированная няня», сообщает РБК-Уфа.

По информации пресс-службы Аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте России, проект службы «государственных сертифицированных нянь, которые могли бы бесплатно присматривать за детьми в возрасте до трех лет, выходит на финишную прямую». Его тестовый запуск произойдет в Башкортостане, Вологодской, Калининградской и Белгородской областях.

Аналогичный проект уже действует в Костроме. Здесь практикуются «краткосрочные визиты государственных нянь для детей с особенностями развития».

О подготовке подобного института уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова впервые рассказала в июне. По ее словам, сейчас в услугах нянь нуждается около 320 тысяч детей. Более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку. Государственные няни будут социальными работниками и родителям не придется оплачивать их услуги. «Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в возрасте до трех лет более гибкой», — процитировал слова уполномоченной ТАСС.

По мнению Анны Кузнецовой, создание такого института поспособствует созданию рабочих мест, включая те регионы, «где точно не построят новый детский сад, потому что это нерентабельно».

Проект, который готовят в аппарате уполномоченного по правам ребенка, обсуждается с Минобрнауки и Минтрудом России. Подробности о том, когда именно в Башкирии и трех других пилотных регионах могут открыться службы бесплатных нянь, пока не сообщаются.

Теги: социальные услуги, уполномоченный по правам ребенка
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