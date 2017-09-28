По Башкирии прогнозируются заморозки до -6 градусов - МЧС Фото: ИА «Башинформ» По Башкирии прогнозируются заморозки до -6 градусов - МЧС Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 29 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -6 градусов.

В этот день в некоторых районах пройдет небольшой дождь со снегом, по северу до умеренного. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +0,+5, днем +3,+8.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов», — предупредили граждан в ведомстве.