Гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» уступил сопернику из Петербурга Фото: Пресс-служба "УГНТ-ВНЗМ" Гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» уступил сопернику из Петербурга Фото: Пресс-служба "УГНТ-ВНЗМ"

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Драматичным вышел матч между уфимским гандбольным клубом «УГНТУ-ВНЗМ» и питерским «Университетом Лесгафта — Нева». Последние, к слову, шестикратные серебряные призеры.

На протяжении всего матча команды шли вровень. Гандболисты из северной столицы России уходили в отрыв на два-три мяча. Они-то и записали себе в актив первый отрезок матча — 14:11.

После перерыва уфимская команда сделала рывок и повела в счете, забив подряд четыре безответных гола. Инициатива переходила от одного соперника к другому. Но последний сейв петербургского вратаря спас хозяев площадки. Итоговый счет — 27:28.

«Допускали ошибки, вследствие которых имели несколько отрывов соперника. Потери нам мешают. Не будем терять — будем выигрывать», — прокомментировал поражение капитан команды «УГНТ-ВНЗМ» Дмитрий Корякин.