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28 сентября Четверг

Уфа   °

Уфимцев приглашают на «Черный-пречерный утренник»

КУЛЬТУРА

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе актеры «Мастерской театральных миниатюр имени менЯ» откроют XII театральный сезон спектаклем «Черный-пречерный утренник». Его покажут сегодня, 28 сентября, в актовом зале третьего корпуса УГАТУ (ул. К. Маркса, 12, ост. «Дом актера»).

«Черный-пречерный утренник» — это спектакль-исследование о природе страха, основанный на жутко смешных и до смеха страшных историях детства, — говорит пресс-секретарь Мастерской Елена Сорокина. — В этот же вечер театр «МТМ имени менЯ» презентует свою новую театральную студию «Пересмешники». Это необычный формат актерских курсов — ателье актерского тренинга, все подробности можно будет узнать, придя на спектакль».

Начало мероприятия в 19.30.

Теги: Мастерская театральных миниатюр имени менЯ
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