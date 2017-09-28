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В Башкирии пройдут массовые посадки хвойных деревьев

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии пройдут массовые посадки хвойных деревьев Фото: Андрей Старостин

В Башкирии пройдут массовые посадки хвойных деревьев Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 3 по 6 октября в Башкортостане пройдут массовые посадки хвойных деревьев. Всего на территории республики высадят 50 тысяч саженцев.

Инициировали социально-общественный проект «Дерево жизни» РКООО «Здоровая планета» с АНО «Родной лес». Акцию поддержало Министерство природопользования и экологии РБ, мероприятие приурочено к Всероссийской акции «Живи, лес!».

Пробная акция была проведена весной, тогда посадили пять тысяч деревьев. По словам исполнительного директора «Здоровой планеты» Максима Некрасова, будут высажены кедр, лиственница, ель, пихта, сосна.

Массовые посадки деревьев пройдут в Салавате, Нефтекамске, Туймазах, Дюртюлях, Бирске, Уфе, Альшеевском, Краснокамском, Архангельском, Калтасинском, Чишминском, Кармаскалинском, Уфимском районах. Также к акции присоединился природный парк «Мурадымовское ущелье», уточнили в Минэкологии региона.

Теги: экологическая акция
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