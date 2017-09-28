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28 сентября Четверг

Уфа   °

Сервис «Яндекс.Карты» обновил панорамы городов Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Яндекс обновил панорамы городов Башкортостана. Как сообщает пресс-служба компании, панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — проехал по республике в минувшем июне. Он заново сфотографировал улицы Уфы, а также побывал на юге — в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае.

С момента последней съемки прошло три года. За это время в башкирской столице появились новые здания и сооружения. На обновленных панорамах можно увидеть торговый центр «Ультра», жилые дома на улице Комарова, новый Затонский мост через Белую и другие объекты.

На панорамах Стерлитамака, Салавата и Ишимбая также появились новые торговые центры, спортивные объекты и жилые районы. Новые панорамы сняты с высоким разрешением. Приближая картинку, можно прочесть даты на барельефе дома культуры в Стерлитамаке или детально рассмотреть огромные цветные граффити на домах в Салавате.

Панорамомобиль сделал в Башкортостане более 43 тысяч снимков, из которых получилось почти 11 тысяч круговых панорам. Теперь панорамы республики охватывают 955 километров улиц и дорог.

Теги: Яндекс, Яндекс.Карты, панорама
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