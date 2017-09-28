В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября Фото: Андрей Старостин В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аналитики портала HeadHunter составили очередной рейтинг вакансий, за которые в Башкирии предлагают немалые деньги — от 50 тысяч рублей.

В Топ-5 сентября попали традиционные по востребованности сферы: продажи — 36%, рабочий персонал — 14%, строительство — 12%, производство — 11%, банки, инвестиции и лизинг — 11%.

Самой «дорогой» вакансией первого месяца осени признали руководителя монтажного управления. За труд на такой должности обещают платить от 120 тысяч рублей в месяц. Наравне идет и менеджер по продажам. Здесь месячная зарплата также указана от 120 тысяч рублей.

Третью строчку рейтинга занимает вакансия главного специалиста — 90 тысяч рублей в месяц. Далее следует директор магазина (80 тысяч рублей) и дизайнер интерфейсов (от 50 тысяч рублей).