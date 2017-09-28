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28 сентября Четверг

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В Уфе проходит Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

ОБЩЕСТВО

В Уфе проходит Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе проходит Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 22 сентября стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения». В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что инспекторы ГИБДД совместно с образовательными учреждениями и общественными объединениями проводят профилактические акции и мероприятия: «Посвящение в пешеходы», «Первоклассник», «Засветись». До школьников и воспитанников детских садов доводится информация о необходимости соблюдения правил дорожного движения и использования светоотражающих элементов.

«Юные пешеходы знакомятся с такими понятиями, как «участники дорожного движения», «водитель», «пешеход», «пассажир», а также с навыками культуры поведения в дорожных условиях», — рассказали агентству «Башинформ» в ведомстве. — Только общими усилиями совместной работы инспекторов ГИБДД с родителями и педагогами мы добьемся положительных результатов».

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем. Отмечается, что за восемь месяцев текущего года на территории Уфы было зарегистрировано 101 ДТП с участием детей, что на восемь случаев меньше по сравнению с прошлым годом.

Теги: профилактическая акция, ПДД, ГИБДД
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